Больницы могут столкнуться с необходимостью медицинской сортировки в середине декабря, Украину в этом случае может спасти лишь локдаун

Такое мнение в Обозреватель высказала народный депутат Украины, заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Она уточнила, что в Украине стоит вводить полный локдаун с двумя оговорками.

По словам нардепа, срок введения локдауна следует определять, исходя из статистики заболеваемости коронавирусом.

"Если и дальше количество будет расти, то, наверное, у нас не будет другого выхода, кроме того, чтобы ввести локдаун. И очевидно, что этот момент не так далеко. Министр Степанов говорил о том, что в середине декабря больницы просто не смогут принимать пациентов и надо будет делать "медицинскую сортировку", – напомнила Кравчук.

Она сообщила о том, что Верховная Рада планирует принять дополнительное постановление, в котором правительству будет рекомендовано предупреждать о любых карантинные ограничительных мерах не позже, чем за 7 дней до их внедрения.

Кравчук также выступает за то, чтобы правительство предусмотрело определенные компенсаторные механизмы для бизнесов, которые будут вынуждены прекратить работу на период локдауна.

Она уточнила, что во фракции готовят письмо на имя премьер-министра Украины с тематическими предложениями.

Напомним, что журналист Юрий Романенко считает, что карантин выходного дня не имеет смысла.

Как сообщала Politeka, в Украине решили ввести специальное время обслуживания пенсионеров.

Также Politeka писала, что Шмыгаль ответил на недовольство украинцев карантином и пригрозил катастрофой.