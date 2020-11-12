Российская Федерация может развернуть ядерное оружие в Крыму

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе Постоянного представительства Украины при ООН в Facebok.



"Продолжающееся преобразование Крыма в огромную военную базу может указывать на возможность размещения ядерного потенциала на оккупированном полуострове, тем самым подрывая безъядерный статус Украины. Это нужно немедленно изменить", - говорится в сообщении представительства.

Заместитель постоянного представителя Украины в ООН Юрий Витренко подчеркнул, что необдуманные попытки России взять под контроль ядерные объекты и материалы, размещенные на территории аннексированного Крыма, противоречат международному праву и Уставу МАГАТ.





Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов также указал на опасность



По его словам, страна-агрессор еще не размещала на полуострове подобное вооружение, но это может случиться в ближайшем будущем.



"То, что там может быть ядерное оружие – такого подтверждения окончательного у нас нет. Но то, что это может произойти в ближайшее время, мы четко осознаем", - отметил Данилов.



Также мы сообщали, что в Генеральном штабе Российской Федерации не исключают применения ядерного оружия против противников.

Его они обещают использовать «при любой ракетной атаке». В Минобороны РФ отметили, что главное условие будет связано с поступлением достоверной информации о запуске баллистических ракет, которые направлены на территорию РФ или ее союзников.

Напомним, Россия применила опасное оружие в космосе, США готовит ответ.

Как сообщила Politeka, армия РФ привела в боевую готовность войска в Крыму и привезла оружие.

Также Politeka писала, что боевики Путина применили на Донбассе новое оружие.







