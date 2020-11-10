Украинец вспомнил, как при колхозах в СССР работали дети

Как передает Politeka.net, воспоминаниями Виталий Падалка поделился на своей страничке в Facebook.

"Вот где-то в такую погоду, как сейчас (дождик, холодно, слава Богу - ветра нет), нас школьниками посылали в колхоз собирать свеклу. А однажды даже в мороз повезли, и мы ту свеклу вырубали из мерзлой земли", - вспомнил мужчина.

По его словам, в то время это было привычно и воспринималось как положено.

"Иногда нас для этого трудового подвига снимали с уроков, а иногда мы уезжали в воскресенье.
Единственным основанием не ехать была медицинская справка о болезни. Сахар, сделанный из тех свеклы был, если мне память не изменяет, по 78 коп/кг. Это по нынешних ценах примерно 78 грн/кг. Напомню, что сейчас в гипермаркетах сахар по 17 грн/кг.", - поделился Падалка.
"Эй, молодежь, кто там еще при СССР заскучал? Давайте, свеклу с земли дергать! Тем более, погода благоприятствует. А потом сахар покупать по 78 грн.... и колбасу по 220 грн/кг (в СССР самая дешевая колбаса была 2 руб 20 коп/кг, что примерно и соответствует нынешним 220 грн)", - подытожил украинец.

Ранее мы сообщали, что Михаил Горбачев не исключил восстановления СССР.

Отвечая на вопрос журналиста, о возможном сценарии реинкарнации СССР бывший политик отметил, что для этого потребуется очень много времени.

"На это ответит ход истории, а я такими делами не занимаюсь. Очень сложно идут процессы объединительные, что не делают — никак не получается. Даже Европа, у нас же сейчас есть объединения европейские. Очень сложный вопрос объединительный", - отметил Горбачев.

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