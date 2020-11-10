Как передает Politeka.net, воспоминаниями Виталий Падалка поделился на своей страничке в Facebook.
"Вот где-то в такую погоду, как сейчас (дождик, холодно, слава Богу - ветра нет), нас школьниками посылали в колхоз собирать свеклу. А однажды даже в мороз повезли, и мы ту свеклу вырубали из мерзлой земли", - вспомнил мужчина.
Ранее мы сообщали, что Михаил Горбачев не исключил восстановления СССР.
Отвечая на вопрос журналиста, о возможном сценарии реинкарнации СССР бывший политик отметил, что для этого потребуется очень много времени.
"На это ответит ход истории, а я такими делами не занимаюсь. Очень сложно идут процессы объединительные, что не делают — никак не получается. Даже Европа, у нас же сейчас есть объединения европейские. Очень сложный вопрос объединительный", - отметил Горбачев.
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Напомним, эксперт объяснил, как эскалация в Нагорном Карабахе отразится на Донбассе.
Как сообщала Politeka, Турция и Азербайджан нанесли колоссальный ущерб экономике РФ, детали.
Также Politeka писала, что Кремль столкнулся с мощным противником в Карабахе, названа главная опасность.