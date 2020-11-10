Украинец вспомнил, как при колхозах в СССР работали дети



Как передает Как передает Politeka.net , воспоминаниями Виталий Падалка поделился на своей страничке в Facebook.



"Вот где-то в такую погоду, как сейчас (дождик, холодно, слава Богу - ветра нет), нас школьниками посылали в колхоз собирать свеклу. А однажды даже в мороз повезли, и мы ту свеклу вырубали из мерзлой земли", - вспомнил мужчина.

По его словам, в то время это было привычно и воспринималось как положено.





"Иногда нас для этого трудового подвига снимали с уроков, а иногда мы уезжали в воскресенье.

Единственным основанием не ехать была медицинская справка о болезни. Сахар, сделанный из тех свеклы был, если мне память не изменяет, по 78 коп/кг. Это по нынешних ценах примерно 78 грн/кг. Напомню, что сейчас в гипермаркетах сахар по 17 грн/кг.", - поделился Падалка.