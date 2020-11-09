РФ хочет в дальнейшем пытаться доминировать над странами ближнего зарубежья, поэтому использует для этого Украину

Такое заявление сделал экс-командующий вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес. Кроме того, он предположил, с какого направления возможна атака России на Украину, пишет Крым.Реалии.

Эксперт добавил, чтобы остановить РФ, нашей стране нужны собственные мобильные подразделения и развитая транспортная инфраструктура. Ведь Россия сейчас создает и модернизирует специальные отряды.

По словам военного, если Россия решится на атаку, это будет "угроза сразу с нескольких направлений".

"Они не будут пытаться вторгнуться только в одном регионе. Пойдут в наступление или под предлогом гуманитарного кризиса в Крыму (по причине якобы недостатка воды), или для того, чтобы ввести еще больше "миротворцев" в Приднестровье, или в Кремле найдут еще какой-то повод, чтобы ворваться в Беларусь", – уточнил Ходжес.

Ходжес подчеркнул, что украинские сухопутные войска должны двигаться быстрее, чем могут перемещаться российские силы. Это одно из условий успешного противостояния возможному российскому наступлению.

"Следует обратить внимание на транспортную инфраструктуру, передвижение автомобильным транспортом, перевозки железнодорожным транспортом, передвижение по рекам", - резюмировал эксперт.

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