Украинские политики должны отчитываться, где лечатся от "китайского" вируса

Как передает Politeka.net, с таким предложением выступил предприниматель и президент ФБУ Михаил Бродский на своей страничке в Facebook.



Он отметил, что не так давно "китайским" вирусом переболела его мама и он сам. Бродский подчеркнул, что условия в медучрежденьях не из лучших.



"В реанимационное отделение, даже за деньги, очередь. Мужчина ждал очередь и похоже, не дождался. Подключили к ИВЛ, но, видно, поздно", – поделился предприниматель.

В связи с этим он выступил с требованием к украинским политикам:



"Предлагаю чтобы все политики и власть открыто сообщали, где они лечили и лечат себя и своих близких", - отметил Бродский.

По его словам, у властей было достаточно времени, чтобы подготовится ко второй волне болезни.

"Будьте прокляты и лечитесь, как простые люди, особенно своих родителей (лечите. - ред.). Пусть подождут без кислорода очередь в реанимацию или когда кислород заканчивается во всем отделении", – написал Бродский.

Стоит отметить, что за последние дни количество зараженных "китайским" вирусов среди украинцев стремительно увеличивается. Так, за 5-е ноября было подтверждено 9721 случаев, что является антирекордом за все время эпидемии.

Напомним, китайский вирус наносит новый удар, школы закрываются одна за другой.

Как сообщала Politeka, в Киеве массово закрывают школы и детсады, заявление Кличко.

Также Politeka писала, что дистанционка в школах на карантине вывела из себя украинцев.