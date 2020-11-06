Украинские политики должны отчитываться, где лечатся от "китайского" вируса
Как передает Politeka.net, с таким предложением выступил предприниматель и президент ФБУ Михаил Бродский на своей страничке в Facebook.
Он отметил, что не так давно "китайским" вирусом переболела его мама и он сам. Бродский подчеркнул, что условия в медучрежденьях не из лучших.
"В реанимационное отделение, даже за деньги, очередь. Мужчина ждал очередь и похоже, не дождался. Подключили к ИВЛ, но, видно, поздно", – поделился предприниматель.
В связи с этим он выступил с требованием к украинским политикам:
"Предлагаю чтобы все политики и власть открыто сообщали, где они лечили и лечат себя и своих близких", - отметил Бродский.
По его словам, у властей было достаточно времени, чтобы подготовится ко второй волне болезни.
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"Будьте прокляты и лечитесь, как простые люди, особенно своих родителей (лечите. - ред.). Пусть подождут без кислорода очередь в реанимацию или когда кислород заканчивается во всем отделении", – написал Бродский.
Стоит отметить, что за последние дни количество зараженных "китайским" вирусов среди украинцев стремительно увеличивается. Так, за 5-е ноября было подтверждено 9721 случаев, что является антирекордом за все время эпидемии.
Напомним, китайский вирус наносит новый удар, школы закрываются одна за другой.
Как сообщала Politeka, в Киеве массово закрывают школы и детсады, заявление Кличко.
Также Politeka писала, что дистанционка в школах на карантине вывела из себя украинцев.