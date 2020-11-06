Армянский режиссер Сарик Андреасян, который публично повздорил с Владимиром Зеленским, вновь опозорился

Новую публикацию скандальный режиссер опубликовал в своем Instagram.

Так, режиссер Сарик Андреасян поделился в Stories снимком российского пропагандиста Семена Пегова, который открыто поддерживает оккупационные войска РФ на Донбассе.

"Восхищен этим парнем. Медаль для русской военной журналистики. Яйца Пегова на грудь всем, кто его критикует", - подписал Андреасян фото, на котором Пегов стоит в окопах и держит в руках пулемет.

Сейчас Семен Пегов приехал в Нагорный Карабах, где активно освещает деятельность российских войск и оккупационной власти в Арцахе.

Отметим, что Семен Пегов есть в базе "Миротворца" в качестве "провокатора" и "пособника террористов".

Напомним, что режиссер Сарик Андреасян ранее разразился обвинениями в адрес Владимира Зеленского и заявил, что Киев якобы поставляет Азербайджану смертоносное вооружение.

Кроме этого, одиозный режиссер заявил, что у украинской власти "руки в крови". Зеленский, в свою очередь, не замедлил с ответом. Он предупредил режиссера, что российская пропаганда продолжает клеветать на Украину, заявляя, что Киев якобы поставляет "фосфорные бомбы" на Кавказ.

"Сарик, у вас все в порядке с головой? Как можно нести такую ересь? Какие фосфорные бомбы? Какие дети? Фосфорные бомбы запретили со времен Вьетнамской войны, о чем ты говоришь тут Напиши про то армяне стреляют по мирным городам вне фронт зоны", "Сарик джан, а покажи ка общественности фото с жертвами о которых ты написал. Очень интересно посмотреть. Ты же уважаемый человек", "А при чём тут дружба и справедливость? Как политический вопрос,носящий исключительно интернациональный характер, связан с вашими личными взаимотношениями, на минуточку, с действующим президентом Украины?", "Сколько же можно всех обвинять и давить на жалость? Вы только и твердите что Карабах ваш, а теперь и Крым -ваш?! Чтобы к вам относились по человечески, надо и самим быть людьми!", - разнесли его пользователи в комментариях.

Напомним, Владимир Зеленский увольняет судей КСУ после демарша.

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