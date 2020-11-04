Как вам такое поведение нардепа?

Нардепа от "Слуги народа" Жана Беленюка поймали за просмотром фильма в Верховной Раде

Как передает Politeka.net, соответственные кадры опубликовали на Facebook-страничке "Букви"(чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

"Как "слуга" Жан Беленюк во время заседания ВР пытался устроиться, чтобы никто ему не мешал просмотры шедевры кинематографа", - говорится в подписи к видео.

На опубликованных кадрах видно, что депутат всячески пытался спрятать свой телефон, чтобы посмотреть фильм.

Украинцы также не оставили без внимания такой поступок нардепа:

"Сложнейшее и адски изнурительное дело служить народу", "Это как в школе, на уроке сидишь и ждешь, когда уже этот звонок на перемену или домой", "Вопрос: зачем было лезть в Раду? Что бы просто смотреть фильмы?", "В трусы пусть запхает телефон и там смотрит. Ну а что, если имеет полное право себе заглядывать", "3200 зарплаты за такую невыносимую работу может тоже многовато", - писали в сети.

Напомним, нардеп от «Слуги народа» угодил в громкий скандал с незаконными постройками.

Как сообщала Politeka, Игорь Лесев предупредил украинцев о масштабной афере.

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