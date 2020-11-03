"Учился при Путине, был бедным при Путине, добился успеха при Путине..."

Армянский режиссер Сарик Андреасян, который обвинил Украину в "геноциде" в Нагорном Карабахе, также обратился к президенту России Владимиру Путину

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на публикацию Андреасяна в соцсети.

Так, Сарик Андреасян обратился не только к Владимиру Зеленскому, но и к главе Кремля Владимиру Путину.

В частности, он раскритиковал российского президента и обвинил его в предательстве, поскольку Москва не спешит помогать Армении в конфликте в Нагорном Карабахе.

Андреасян заявил, что в конце 80-х годов он был вынужден переехать с семьей из Армении и поселиться в России.

Андреасян бросился расхваливать Путина и отметил, что всегда был предан ему лично, однако сейчас не понимает, почему лидер РФ не помогает Армении.

"Я приехал в Россию при Путине, я учился при Путине, был бедным при Путине, добился успеха при Путине, и все мои взлеты, падения, радость и боль тоже были при Путине. Я всегда поддерживал своего президента и верил в его справедливость, благородство и объективность, даже когда вокруг были люди и факты, которые опровергают это. Но сегодня я хотел бы сказать, что своим равнодушием к событиям в Арцах Вы меня предаете, Владимир Владимирович!"- написал он.

Напомним, Зеленский публично поссорился с режиссером, который его снимал: "Можно же было спросить у меня лично?".

Как сообщала Politeka, Зеленский записал срочное обращение, Украина на грани катастрофы.

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