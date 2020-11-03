Президент Украины Владимир Зеленский ответил на обвинения в адрес Украины в "геноциде" жителей Нагорного Карабаха

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на публикацию Зеленского в соцсети.

Как известно, недавно друг и коллега Зеленского по деятельности в КВН армянский режиссер Сарик Андреасян написал на своей странице в соцсети, что Киев якобы продавал Азербайджану фосфорные бомбы, от которых гибнут дети Нагорного Карабаха.

Андреасян отметил, что у него есть среди украинцев много друзей в разных частях мира, но "он и его народ (армяне, - ред.) не могут быть гордыми от дружбы с тем, у кого "руки в крови".

Более того, армянский режиссер завершил свою речь словами "Крым наш".

В ответ на это Зеленский заявил, что понимает всю боль Андреасяна относительно событий с Арменией, Азербайджаном и Карабахом, однако Украина не имеет отношения к поставкам никаких фосфорных бомб в Карабах. Также глава государства напомнил своему коллеге, что Украина и сама уже седьмой год находится в состоянии войны и выступает против любых вооруженных конфликтов.

Президент Украины также упрекнул своего коллегу, что когда в Украине началась война, тот на это никоим образом не отреагировал.

"И все же у меня есть к тебе, Сарик, один вопрос, который именно сейчас можно задать. Вопрос непростой. Потому что это о ценностях, о человеческой нормальности, об искренности. Где же был ты, когда война пришла в Украину и когда гибли наши дети? Когда гибли граждане Украины армянского происхождения, а их не один и не два, а десятки! Что лично ты сказал тогда против агрессии? Ничего? Понимаю. Потому что это была не твоя война! А сегодня страшно стало, потому что этот ужас пришел и в твой дом", - написал Зеленский.

В комментариях к посту президента отметили, что подобную реакцию можно было бы отпарвить и в личные сообщения режиссеру, намекая на сомнительную значимость данной персоны.

"А МИД уже выступило с официальным заявлением относительно Сарика?", "А чего президент реагирует на какого-то посредственного режиссера?", "Что это за бред на странице президента Украины? Айкосов много подвезли, или что", "Для чего презедент пишет? Для кого?" - пишут в комментариях.

Напомним, Владимир Зеленский увольняет судей КСУ после демарша.

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