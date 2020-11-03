Львовские врачи провели уникальную операцию на сердце



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Как передает Politeka.net , об этом сообщил блогер Михаил Шнайдер на своей страничке в Facebook.

"Честь и хвала нашим медикам. Друзья, буквально несколько дней назад во Львове в больнице скорой помощи врачи провели поистине уникальную операцию по имплантации сердечного клапана. Хирурги сделали её без единого разреза. Пациентке из Львовской области сердечный протез завели в бедренную артерию, а потом доставили к сердцу. Это было сделано через прокол в коже", - рассказал блогер.

По его словам, в больницу пациентка попала в очень тяжелом состоянии - у нее был отек в ногах и жидкость в легких. Сердце женщины не могло нормально качать кровь, и из-за этого работало с тройной нагрузкой.

"Стоимость операции составила миллион гривен, но медучреждение взяло расходы на себя и за свой счет заказало протез из-за рубежа. И если говорить предельно откровенно, то без этой операции женщина бы долго не прожила. Из-за того, что не было разреза грудной клетки, длительного наркоза и аппарата искусственного кровообращения, она не требует восстановления и реабилитации", - поделился блогер.

Уже через несколько дней женщину выпишут домой.