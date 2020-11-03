Подтвердились данные о еще одной смерти

В Вене атаковали синагогу, два ресторана и Евройский общинный центр

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Диалог".

Так, в понедельник вечером, 2 ноября, в столице Австрии произошло сразу несколько атак. В результате терактов погибли семь человек, по меньшей мере один полицейский получил ранения.

Известно, что семь человек погибли во время нападения в Вене. Одного из нападавших удалось задержать.

Так, неизвестный мужчина открыл огонь по людям возле местной синагоги. Еврейская организация призвала членов своей диаспоры не покидать дома - заведение находится в том же районе.

Местные СМИ сообщают, что один из нападавших на синагогу в центре Вены взорвал себя, но другие подозреваемые, вероятно, сумели скрыться. Полиция оцепила квартал. На узких улочках в центре Вены были слышны выстрелы. По сообщениям очевидцев, нападения также произошли в двух ресторанах и в еврейском центре. По данным МВД Австрии, погиб один из нападавших, а всего их, по данным полиции, может быть до четырех. По меньшей мере один из участников нападений скрывается от правоохранителей.

Представитель Минздрава Кристоф Миерау подтвердил информацию о 15 раненых во время нападения, ими занимаются медики из клиники Венской ассоциации здравоохранения.

Между тем МВД Австрии подтверждает гибель четырех человек и ранение 17 человек. Сначала правоохранители говорили о трех убитых, один из которых - террорист, а впоследствии подтвердилась смерть в больнице пострадавшей официантки. Ей было от 40 до 50 лет.

Напомним, теракт в Вене: число жертв возросло, новые подробности и кадры трагедии.

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