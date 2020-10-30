В МИД Украины выразили ноту протеста в связи с прибытием российского гумконвоя на Донбасс
Как передает Politeka.net, об этом говорится на сайте ведомства.
Так, 29 октября в РФ сообщили, что направили так называемый "гуманитарный конвой", в составе которого лекарства и медицинское оборудование.
Такие действия в украинском Министерстве иностранных дел осудили, поскольку Россия нарушила условия доставки гуманитарной помощи, которые были ранее согласованы между Украиной, Россией и Международным комитетом Красного Креста.
"Российская сторона незаконно переместила на территорию Украины так называемый "гуманитарный конвой" для населения на временно оккупированных Российской Федерацией территориях в Донецкой и Луганской областях Украины", – сообщили в МИД Украины.
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Ранее историк Виктор Таран выразил уверенность в том, что под видом «гуманитарки» россияне переправляют вооружение боевикам.
"Поэтому мне кажется, используя тезис о «перемирии» - русские и их наемники используют это время, чтобы накопить силы и перегруппироваться", - считает историк.
По его словам, целью таких действий являются будущие провокации на фронте.
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