В МИД Украины выразили ноту протеста в связи с прибытием российского гумконвоя на Донбасс



Как передает Politeka.net, об этом говорится на сайте ведомства.

Так, 29 октября в РФ сообщили, что направили так называемый "гуманитарный конвой", в составе которого лекарства и медицинское оборудование.

Такие действия в украинском Министерстве иностранных дел осудили, поскольку Россия нарушила условия доставки гуманитарной помощи, которые были ранее согласованы между Украиной, Россией и Международным комитетом Красного Креста.

"Российская сторона незаконно переместила на территорию Украины так называемый "гуманитарный конвой" для населения на временно оккупированных Российской Федерацией территориях в Донецкой и Луганской областях Украины", – сообщили в МИД Украины.

Ранее историк Виктор Таран выразил уверенность в том, что под видом «гуманитарки» россияне переправляют вооружение боевикам.

"Поэтому мне кажется, используя тезис о «перемирии» - русские и их наемники используют это время, чтобы накопить силы и перегруппироваться", - считает историк.



По его словам, целью таких действий являются будущие провокации на фронте.

Напомним, что в сети показали, как "зазеленел" Донецк без Украины, хуже, чем в Чернобыле: "Сами этого хотели, теперь имеют"

Как сообщала Politeka, боевики "ДНР" построили военную базу прямо возле школы, фото.

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