В России выпустили подсолнечное масло под названием «Новичок»

Фотографию продукции с названием сильнейшего нервно-паралитического яда поделился в своем Twitter блогер под ником Репрессированный электрик.

«Примерно так же забавно, как назвать духовку Бухенвальдом», – подписал он снимок.

Надпись на бутылке гласит, что у масла "особый вкус".

Кадр не остался без внимания пользователей, как и «креативный» нейминг.

«Фермерское) натурпродукт)», «В стране д*билов удивляться ничему не стоит», «На Западе этот завод , наверное, пошел бы под суд с ох**нными штрафами», «Микроволновка «Камо». Мясорубка «Заградотряд НКВД». Холодильник «Карбышев». Лейка для душа «Циклон Б». Бормашина «Доктор Менгеле»», «Больные ублюдки!», «Ограниченная серия для умственно ограниченных», «Масло для русской ваты», – пишут в комментариях.

Подсолнечное масло «Новичок» холодного отжима производит ульяновский предприниматель Алексей Якушев. Лимитированную партию в тысячу бутылок фермер выпустил в ответ на «дело Скрипалей».

«Первая партия разошлась в первый же день. Люди специально приходили на выставку, чтобы купить наше масло. В этот раз, думаю, сделаем партию побольше, но точную цифру не назову — окончательное решение еще не принято», – похвастался фермер в одном из своих интервью.

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены боевым веществом А-234 класса «Новичок» в Солсбери 4 марта 2018 года.

Позже правительство Великобритании обвинило Россию в причастности к покушению на убийство Скрипалей и в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия. В Кремле все обвинения опровергают до сих пор.

Напомним, Путина выставили на продажу, россияне едва сдерживают слезы.

Как сообщала Politeka, у Путина высказались о ситуации со Скрипалем и разгневали украинцев.

Также Politeka писала, что выживший после «Новичка» рассказал, что происходит с организмом.