Чем хуже экономическая ситуация в Украине тем все больше граждан покидают страну в поисках работы, а некоторые – и нового места жительства для себя и родных

Так, чаще всего украинцы отправляются на заработки в соседнюю Польшу, где официально зарегистрировано 689 тысяч иностранцев, из которых 507 тысяч – это украинцы, 46,2 тысячи – белорусы, 11,1 тысячи – грузины, передает Вankier.pl.

По словам главы соцстраха Польши Гертруды Усьцинской, такого масштабного наплыва заробитчан в истории страны еще не было. По ее словам, количество иностранцев, застрахованных с помощью соцстраха, упало на 10%, но затем оно начало расти после открытия границы с Польшей в июне.

«Анализируя последние данные, мы видим, что ситуация стабилизировалась. В сентябре мы превысили уровень февраля. Мы уже наверстали убытки, и это позитивная новость в контексте системы социальной защиты и рынка труда», – пояснила она.

За последние 16 лет в Польше наблюдается устойчивый рост числа иностранных граждан, которые живут и работают тут на законных основаниях. Из них 75% – это украинцы.

А вот для Эстонии рост числа заробитчан из Украины нежелателен.

«Мы не хотим, чтобы их (заробитчан из Украины) стало здесь слишком много. Украинцы не будут разговаривать здесь на эстонском, они будут разговаривать на русском. Они будут пополнять русскоязычное население в Эстонии. Поэтому мы против этого», – заявил глава МВД этой страны Март Хельме.

Но есть и другие причины такого отношения.

«Они готовы работать за мизерные зарплаты. Потеряют работу наши люди - и эстонцы, и русские, которые не готовы работать за мизерные средства», – подчеркнул чиновник.

Напомним, украинская заробитчанка уехала в Польшу и впала в кому.

Ранее Politeka писала, что Польша отменила ограничения для украинцев.

Также Politeka сообщала, что дом с украинцами в Польше превратили в пепел.