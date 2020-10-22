Беглый судья Днепровского райсуда Киева Николай Чаус больше не находится в базе разыскиваемых Интерполом лиц
Как передает Politeka.net, об этом сообщил общественный деаятель Александр Ржавский на своей страничке в Facebook.
Эту информацию подтвердили в Национальной полиции Украины, подчеркнув, что наши правоохранительные органы продолжают разыскивать беглого судью.
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