"Интерпол снял судью Чауса с международного розыска. Это тот, который прятал взятки в 3-х литровых банках. Арестовали, выпустили под залог, дали сбежать, объявили в розыск, сняли с розыска, а дальше будет как всегда - восстановление на работе, компенсация. Потому что наша Фемида стара, слепа, глуха и очень любит деньги", - сообщил он.

Напомним, судью Днепровского районного суда города Киева Николая Чауса разоблачили на взятке в 150 тыс. долларов. Тогда его метод хранения взятор вызвал бурную реакцию в обществе. У него нашли трехлитровую банку, которая была вплотную набита долларами.