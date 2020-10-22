Беглый судья Днепровского райсуда Киева Николай Чаус больше не находится в базе разыскиваемых Интерполом лиц

Как передает Politeka.net, об этом сообщил общественный деаятель Александр Ржавский на своей страничке в Facebook.

"Интерпол снял судью Чауса с международного розыска. Это тот, который прятал взятки в 3-х литровых банках. Арестовали, выпустили под залог, дали сбежать, объявили в розыск, сняли с розыска, а дальше будет как всегда - восстановление на работе, компенсация. Потому что наша Фемида стара, слепа, глуха и очень любит деньги", - сообщил он.
 

Эту информацию подтвердили в Национальной полиции Украины, подчеркнув, что наши правоохранительные органы продолжают разыскивать беглого судью.

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Напомним, судью Днепровского районного суда города Киева Николая Чауса разоблачили на взятке в 150 тыс. долларов. Тогда его метод хранения взятор вызвал бурную реакцию в обществе.  У него нашли трехлитровую банку, которая была вплотную набита долларами. 