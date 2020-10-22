Президент России Владимир Путин поблагодарил актёра Стивена Сигала за участие в работе по восстановлению популяции байкальского омуля

Как передает Politeka.net, соответственные кадры опубликовал российский журналист Дмитрий Смирнов в Twitter.

"Стивен Сигал? Принимал участие в этой акции? Передайте ему слова благодарности", - заявил российский президент.

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Пользователей сети такая новость позабавила:

"Кто, если не Сигал? Сигал спасёт планету! Сигала в президенты!", "Лет через 10-20 в западных СМИ напишут: "Русские были бессильны, они почти вымирали, но американский актёр пришел и спас русских от голодной смерти. Благодаря гражданину США байкальский омуль остался жив, как и сама Россия! Слава стране спасителю!". Да что в западных сми, в наших же и напишут лет через двадцать: "Слава стране спасителю!"", "Не будет Сигала - не будет и России",  "А что, Сигал омуля сам оплодотворяет?", - писали в сети.
 

Напомним, голливудский киноактер Стивен Сигал, получивший в 2016 году российское гражданство, является специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей.

Напомним, горе-авианосец Путина высмеяли из-за конфуза с военными.

Как сообщала Politeka, Путин заявил, что людям не нужны деньги: «несчастные олигархи».

Также Politeka рассказывала, что Путин потерял контроль над ситуацией: «газовая прелесть накрылась».