Президент России Владимир Путин поблагодарил актёра Стивена Сигала за участие в работе по восстановлению популяции байкальского омуля
Как передает Politeka.net, соответственные кадры опубликовал российский журналист Дмитрий Смирнов в Twitter.
"Стивен Сигал? Принимал участие в этой акции? Передайте ему слова благодарности", - заявил российский президент.
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Напомним, голливудский киноактер Стивен Сигал, получивший в 2016 году российское гражданство, является специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей.
Напомним, горе-авианосец Путина высмеяли из-за конфуза с военными.
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