Президент России Владимир Путин поблагодарил актёра Стивена Сигала за участие в работе по восстановлению популяции байкальского омуля

Как передает Politeka.net, соответственные кадры опубликовал российский журналист Дмитрий Смирнов в Twitter.

"Стивен Сигал? Принимал участие в этой акции? Передайте ему слова благодарности", - заявил российский президент.

Пользователей сети такая новость позабавила:

"Кто, если не Сигал? Сигал спасёт планету! Сигала в президенты!", "Лет через 10-20 в западных СМИ напишут: "Русские были бессильны, они почти вымирали, но американский актёр пришел и спас русских от голодной смерти. Благодаря гражданину США байкальский омуль остался жив, как и сама Россия! Слава стране спасителю!". Да что в западных сми, в наших же и напишут лет через двадцать: "Слава стране спасителю!"", "Не будет Сигала - не будет и России", "А что, Сигал омуля сам оплодотворяет?", - писали в сети.