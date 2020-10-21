Украинский боксер Иван Редкач отреагировал на новость о травме Василия Ломаченко
Как передает Politeka.net, свою оценку ситуации он озвучил на страничке в Facebook.
По словам спортсмена, Ломаченко поступил как минимум некрасиво несмотря на то, была у него травма или нет.
"Похоже больше на чистое враньё нежели чем на весомые доводы к проигрышу. Очевидно, что вместо того что бы пересмотреть свой бой и работать над ошибками, Василий и его команда придумывают причины и оправдания поражению", - отметил боксер.
Редкач подчеркнул, что во время тренировок перед боем с Теофимо Лопесом травма никак не проявлялась.
"Василий говорил что во всех своих предыдущих боях он не был так готов и никогда так не выкладывался, и не чувствовал себя на 100%. Он четко говорит, что он отдохнул год и он себя отлично чувствует, никаких травм нет и т.д. И т.п. Враньё однозначное!", - высказался спортсмен.
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"Что это...клоунада? Плевок в лицо всему боксу? Плевок и усмешка над фанатами? Или амбиции большого мальчика который не слушается своего папу? Это просто цирк, хотя даже не смешно; это низко. В любом случае, правда это или ложь; это неуважение к своему сопернику, подстава своей команды, неуважение к комиссии бокса штата Невада и своим болельщикам", - подытожил Редкач.
Напомним, ранее стало известно, что Василий Ломаченко перенес операцию на плече. Как сообщил врач, он сильно ушиб ротаторную манжету и отколол кусок хряща.
По словам медика, Ломаченко испытывал дискомфорт и во время боя с Лопесом.
Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".