В США объяснили, с чем связана утилизация

В США отказались от российских аппаратов искусственной вентиляции легких и утилизировали их

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на BuzzFeed.

Так, Федеральное агентство США по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) утилизировало аппараты искусственной вентиляции легких, которые РФ предоставила в качестве гуманитарной помощи.

Представитель FEMA рассказал, что речь идет о 45 аппаратах российского производства, которые в США так и не использовали из-за возникших с ними проблем. Дело в том, что для аппаратов ИВЛ "Авента M" необходимо нетипичное для Штатов электрическое напряжение, а адаптеров в больницах не было. К тому же, аппараты изготовила российская компания, которая находится под американскими санкциями.

Кроме того, в США опасались использовать аппараты, из-за которых в России произошли пожары со смертельным исходом.

Следует отметить, что 1 апреля 2020 года в России сообщили, что в США вылетел самолет Минобороны РФ с оборудованием, которое пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал "помощью гуманитарного характера".

На следующий день в Госдепартаменте США сообщили, что США приобрели у РФ необходимое для борьбы с COVID-19 медицинское оборудование, в том числе аппараты ИВЛ и средства индивидуальной защиты.

Через месяц, 9 мая, в Москве в городской клинической больнице, где принимали пациентов с коронавирусом, произошел пожар, жертвой которого стал один человек. По данным российских СМИ, причиной возгорания стала неисправность аппарата ИВЛ.

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