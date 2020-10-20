Азербайджанский солдат вернулся домой после 27 лет оккупации Карабаха

Как стало известно, вооруженные силы Азербайджана в ходе успешной контрнаступательной операции освободили от 27-летней оккупации город Физули.

Военнослужащий Азербайджана спустя 27 лет смог вернуться в свой дом. Трогательные кадры с возвращения солдата были опубликованы на Youtube-канале издания Диалог (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Дом он с семьей покинул в 90-е годы, спасаясь от агрессии Армении. Рассматривая дом детства, солдат говорит, что, когда он покидал его, деревья вокруг были небольшими, а сейчас они выросли выше стен.

Пользователи растроганы чувствами военного и поддерживают всех в комментариях, кто воюет за освобождение и возвращение в свои родные стены.

"Никто не поймет чувств этого солдата, кроме тех, кто оказался в его положении. Удачи азербайджанцам", "Слава Украине друзья ! Я азербайжанец и от всего сердца признателен Украинскому народу за поддержку Истины , не за поддержку нас а за поддержку Истины. Ведь она за нами, мы просто хотим свой дом и свои земли", "Слава Господу Богу, что для одного народа и страны настал момент торжества справедливости и оккупированные земли возвращаются в родное лоно".

Также ранее сообщалось, что журналисты из Баку стали свидетелями встречи армянской женщины и двух солдат Азербайджана во время освобождения села.

Женщина рассказала, что приехала из Армении, где живут ее родственники, однако на данный момент проживает именно здесь. Она представилась солдатам и сообщила, что работает в местном магазине продавцом. Женщина крайне приветливо отреагировала на слова военных о том, что они - азербайджанские солдаты.

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