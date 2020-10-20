Украинец рассказал о симптомах китаского вируса, которые у него были

В частности, на своей странице в Fаcebook мужчина написал, что перенес легкую форму COVID-19, однако чувствовал себя плохо. И уточнил, что спустя 30 дней после выздоровления до сих пор не чувствует вкус любимого кофе.

"Обоняние не вернулось через 30 дней. Я не знаю, какой он, ваш кофе. Просто утром пью сладкую коричневую водичку, от которой быстро просыпаюсь. И есть не хотелось дней 10. И позвоночник мой "вынимало", и глаза "выдавливало". И кашляю до сих пор", – описал свои симптомы Матвий.

Он отметил, что во время лечения следил за "красными флажками" – симптомы, при которых необходимо звонить врачу или вызывать "скорую". Мужчина добавил, что высокая температура поднималась всего несколько раз.

"Да, это вирусная болезнь, которая тебя ослабляет так, что ты можешь умереть от чего-то другого. Я ни за что не хочу больше так болеть. Берегите себя", – добавил Матвий.

Также ранее сообщалось, что украинский врач Светлана Гук выразила мнение, что зараженным китайским вирусом, несмотря на "страшную статистику" и пугающие истории в Сети, следует "включать разум" и не паниковать преждевременно.

Напомним, китайский вирус наносит новый удар, школы закрываются одна за другой.

Как сообщала Politeka, в Киеве массово закрывают школы и детсады, заявление Кличко.

Также Politeka писала, что украинским врачам выдали строительные очки и непригодные халаты для защиты от вируса, видео.