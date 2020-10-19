Бойцы ВСУ, которые находятся у границ с Крымом, показали красочное видео

В частности, подразделения ВСУ, которые несут службу вблизи административной границы с временно оккупированным Крымом, провели масштабную тренировку по уничтожению вражеских беспилотников.

Об этом сообщила пресс-служба Командования Объединенных сил ВСУ в Facebook, показав на видео "охоту" за беспилотниками (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

"Беспилотные летательные аппараты в учебных целях поднимаются в небо несколько раз в неделю, и днем, и ночью. Такая интенсивность обусловлена необходимостью совершенствования навыков по прикрытию критических объектов военной и гражданской инфраструктуры от действий малых беспилотных летательных аппаратов и постоянного поддержания подготовки воинов-зенитчиков", – отметил командующий ОС ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

Он также отметил, что украинские военные наглядно продемонстрировали ошибочность мнения некоторых экспертов о безуспешности борьбы с беспилотниками, ведь России есть, чего бояться.

По его словам, если в подразделении методически грамотно организована определенная работа и хорошо подготовлен личный состав, уничтожить даже такую малоразмерную цель абсолютно реально.

"Украинские военнослужащие уверенно демонстрируют, что способны не допустить террористические атаки на важные объекты и находятся в полной боевой готовности сбивать вражеские БПЛА", – добавил он.

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