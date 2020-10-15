Премьер-министр Финляндии приняла участие в фотосессии, в ходе которой позировала перед камерами в пиджаке на голое тело

Как передает Politeka.net, снимок был опубликован на Instagram-страничке глянцевого журнала Trend.

Фото политика вызвало неоднозначную реакцию среди пользователей сети. Люди отмечали, что такая съемка неуместна для премьер-министра.

В то же время другие пользователи встали на защиту Марин: они публиковали фотографии в похожей одежде и позировали как премьер.

Впоследствии в Инстаграме появился хэштег #imwithsanna ("я с Санной") и сеть наполнили сотни постов в поддержку политика.

Сторонники Марин утверждали, что женщин судят по внешнему виду гораздо чаще, чем мужчин.

Отметим, что 34-летняя Санта Марин является самым молодым премьер-министром в мире.

«Я никогда не думала о своем возрасте или поле, я думаю о причинах, по которым я пришла в политику, и о тех вещах, благодаря которым мы завоевали доверие электората», – заявила Марин после избрания.

Напомним, популярная певица опозорилась на концерте, кадры конфуза.

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