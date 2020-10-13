Известная писательница Оксана Забужко резко высказалась о депутатстве в Украине
По ее мнению, каждый украинец, который получает депутатский мандат начинает терять чувство реальности. И перестает понимать, что творение своей истории – это абсолютная обязанность государства.
Такое мнение она озвучила 2019 года, передает Обозреватель.
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"Депутатство в Украине – тяжелая психическая болезнь со всеми признаками потери чувства реальности", - отметила Забужко.
Она заявила, что Украина вступила в эпоху действительно серьезных геополитических трансформаций, но чтобы не остаться територрией на которой растут елки, надо творить свою историю.
"Мы только вступили в эпоху действительно серьезных геополитических трансформаций. И мы отнюдь не на острове. И творение своей истории – это абсолютная обязанность государства. Без этого никакие реформы никогда не будут успешными. Без этого мы будем оставаться территорией, где растут елки. И любой Путин сегодняшнего или завтрашнего дня сможет сказать, что это ненастоящая страна...", - резюмировала она.
Также ранее сообщалось, что Оксана Забужко призвала готовиться к развалу России.
По ее мнению, так называемые выборы президента России интересны Украине только в том ключе, что очередная "победа" Владимира Путина приблизит неминуемый крах России.
Напомним, Оксана Забужко заявила, если РФ удастся поглотить всю Украину, это обернется гибелью украинского народа.Как сообщала Politeka, Оксана Забужко заявила, что Владимир Путин может готовиться к новому этапу аннексии.