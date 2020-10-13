В ее словах есть доля истины

Известная писательница Оксана Забужко резко высказалась о депутатстве в Украине

По ее мнению, каждый украинец, который получает депутатский мандат начинает терять чувство реальности. И перестает понимать, что творение своей истории – это абсолютная обязанность государства.

Такое мнение она озвучила 2019 года, передает Обозреватель.

"Депутатство в Украине – тяжелая психическая болезнь со всеми признаками потери чувства реальности", - отметила Забужко.

Она заявила, что Украина вступила в эпоху действительно серьезных геополитических трансформаций, но чтобы не остаться територрией на которой растут елки, надо творить свою историю.

"Мы только вступили в эпоху действительно серьезных геополитических трансформаций. И мы отнюдь не на острове. И творение своей истории – это абсолютная обязанность государства. Без этого никакие реформы никогда не будут успешными. Без этого мы будем оставаться территорией, где растут елки. И любой Путин сегодняшнего или завтрашнего дня сможет сказать, что это ненастоящая страна...", - резюмировала она.

Также ранее сообщалось, что Оксана Забужко призвала готовиться к развалу России.

По ее мнению, так называемые выборы президента России интересны Украине только в том ключе, что очередная "победа" Владимира Путина приблизит неминуемый крах России.