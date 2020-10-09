Украинские власти должны пойти на ужесточение карантина по всей стране

"Цена, которая будет заплачена за безответственность власти - тысячи жизней, которые еще сегодня можно уберечь. Кроватей может хватить. Не хватит рук, знаний и вовремя назначенного и правильно подведенного кислорода", - уверена Богомолец.

Врач подчеркнула, что в сложившейся ситуации медики по всей стране просто и тихо выгорают, живя и работая в позорных условиях физической, моральной и духовной неуважения и элементарного безденежья и нищеты.





По словам Богомолец, нужно незамедлительно принимать меры: