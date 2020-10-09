Украинские власти должны пойти на ужесточение карантина по всей стране
Как передает Politeka.net, с таким предложением выступила заслуженный врач Украины Ольга Богомолец на своей страничке в Facebook.
По ее словам, рост количества инфицированных приведет к коллапсу.
"Цена, которая будет заплачена за безответственность власти - тысячи жизней, которые еще сегодня можно уберечь. Кроватей может хватить. Не хватит рук, знаний и вовремя назначенного и правильно подведенного кислорода", - уверена Богомолец.
Врач подчеркнула, что в сложившейся ситуации медики по всей стране просто и тихо выгорают, живя и работая в позорных условиях физической, моральной и духовной неуважения и элементарного безденежья и нищеты.
По словам Богомолец, нужно незамедлительно принимать меры:
- Немедленно запретить все массовые мероприятия по всей стране. За нарушения должны быть не штрафы, а уголовная ответственность.
- Немедленно вернуть учебные заведения на дистанционное обучение (школьники и студенты являются бессимптомными носителями болезни)
- Ввести семейный карантин выходного дня (во время выходных разрешить быть только с семьей)
По ее словам, улучшения эпидемиологической ситуации в Украине мы увидим уже в ближайшие недели.
"Если это не будет сделано завтра - через две недели будет совсем другая картина, и очередь будет не только в больницы, но и на захоронение на кладбище", - подытожила Богомолец.
Отметим, в Украине по состоянию на утро 9 октября число инфицированных возросло до 250 538. При этом за сутки зафиксировано 5804 новых зафиксированных случая.
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Наибольший суточный прирост заболеваемости был зафиксирован в Киевской области – инфицировались 766 человек, в том числе в городе Киеве – 567 случаев.
Напомним, китайский вирус наносит новый удар, школы закрываются одна за другой.
Как сообщала Politeka, в Киеве массово закрывают школы и детсады, заявление Кличко.
Также Politeka писала, что дистанционка в школах на карантине вывела из себя украинцев.