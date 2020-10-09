Азербайджанский политолог и журналистка Саадат Кадырова раскритиковала суждения Владимира Соловьева о ситуации в Карабахе
Как передает Politeka.net, словесная перепалка произошла в эфире пропагандистской программе "Вечер с Владимиром Соловьевым".
Во время передачи Соловьев заявил, что азербайджанские ВС якобы умышленно обстреливают гражданскую и религиозную инфраструктуру Карабаха, но Кадырова заступилась за военнослужащих своей страны.
"Армянская сторона говорит о том, что в храм зашли помолиться солдаты. Есть известное выражение Путина "мочить террористов в сортире". Для Азербайджана это оккупанты, и где бы они ни были, их нужно настигать", - отметила журналистка.
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Кадырова также уточнила, что рядом с церковью находятся военные объекты Армении и поэтому обстрел данных позиций оправдан.
Как известно, конфликт за территорию Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном длится уже 30 лет, однако месяц назад армии обеих стран начали ожесточенные бои за эту землю. Азербайджан в данном конфликте заручился поддержкой Турции, а Армения - России.
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