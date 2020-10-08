Киевские полицейские предотвратили попытку самоубийства
Как передает Politeka.net, о достойном поступке столичных правоохранителей рассказал блогер Михаил Шнайдер на своей страничке в Facebook.
Инцидент случился когда экипаж направлялся на вызов - автомобиль внезапно остановила обеспокоенная женщина.
"Она увидела в окне многоэтажки мужчину, который намеревался прыгнуть. Не раздумывая ни минуты, полицейские побежали к указанному дому, где из окна четвертого этажа свисал человек", - рассказал блогер.
В течение нескольких секунд ребята добежали до нужного этажа, где один патрульный схватил мужчину за куртку, другой – за штаны, таким образом сохранив ему жизнь.
"Для безопасности на него надели наручники, а в дальнейшем спасенного передали врачам. И вся эта история в очередной раз доказывает нам, что в наших правоохранительных органах все ещё остались достойные, порядочные, а главное профессиональные сотрудники. Для которых служба народу Украины, не просто красивые и громкие слова", - подытожил блогер.
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