Киевские полицейские предотвратили попытку самоубийства

Как передает Politeka.net, о достойном поступке столичных правоохранителей рассказал блогер Михаил Шнайдер на своей страничке в Facebook.

Инцидент случился когда экипаж направлялся на вызов - автомобиль внезапно остановила обеспокоенная женщина.

"Она увидела в окне многоэтажки мужчину, который намеревался прыгнуть. Не раздумывая ни минуты, полицейские побежали к указанному дому, где из окна четвертого этажа свисал человек", - рассказал блогер.

В течение нескольких секунд ребята добежали до нужного этажа, где один патрульный схватил мужчину за куртку, другой – за штаны, таким образом сохранив ему жизнь.

"Для безопасности на него надели наручники, а в дальнейшем спасенного передали врачам. И вся эта история в очередной раз доказывает нам, что в наших правоохранительных органах все ещё остались достойные, порядочные, а главное профессиональные сотрудники. Для которых служба народу Украины, не просто красивые и громкие слова", - подытожил блогер.