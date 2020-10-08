Журналист Аркадий Бабченко посоветовал не пускать россиян на территорию Украины без проверки

По его мнению, россияне, которые приезжают в Украину должны письменно признать агрессию РФ против Украины. Такой выход он предложил в Facebook 2018 года, передает Обозреватель.

По его словам, соглашение нужно сопровождать видеофиксацией.

"Я бы вместо запрета на въезд предлагал бы каждому въезжающему россиянину подписывать лист, в котором он заявляет, что Крым – это Украина. Россия – страна агрессор. А Путин – диктатор и международный преступник", – написал журналист.

Как напомнил Бабченко, из-за сокращения числа американских дипломатов в Москве, граждане РФ часто приезжают получать визы США в Украине.

Власти нужно с этим что-то делать, чтобы меньше россиян пользовались Украиной в своих целях - даже если это обычное оформление визы.

Также ранее сообщалось, что журналист Аркадий Бабченко рассказал, когда развалится Россия. По его прогнозам, Россия развалится, когда наступит неминуемый нефтяной кризис и начнут действовать западные санкции.

По мнению Бабченко, Россия будет откатываться назад, что завершится развалом страны, при этом он пояснил, что это и так уже происходит. При этом он сравнил ситуацию с войной в Афганистане, которая привела к падению экономики Советского Союза. По мнению журналиста, конфликт РФ с Украиной затянется надолго.

Напомним, журналист Бабченко назвал покойную Волчек путинской подстилкой.

Как писала Politeka, журналист Аркадий Бабченко рассказал об ударе Путина.

Также сообщала Politeka, что Бабченко рассказал на какие украинские города нацелился Путин.