Нардеп Елизавета Богуцкая предложила политикам тратить предвыборные деньги не на рекламу, а на пользу для народа

Как передает Politeka.net, соответственная запись появилась на ее страничке в Facebook.

По ее словам, нынешняя предвыборная кампания "рассчитана на идиотов".

"Если раньше политическая реклама меня смешила своей глупостью, то сейчас меня откровенно бесит тем, что она абсолютно идиотская и рассчитана на идиотов. И ещё тем, что на неё потрачено столько средств, сколько понадобилось бы, чтобы построить новую больницу", - отметила нардеп.

Богутская считает, что тратить миллионы долларов на никому не нужную политическую рекламу - преступление