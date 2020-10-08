Нардеп Елизавета Богуцкая предложила политикам тратить предвыборные деньги не на рекламу, а на пользу для народа
Как передает Politeka.net, соответственная запись появилась на ее страничке в Facebook.
По ее словам, нынешняя предвыборная кампания "рассчитана на идиотов".
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"Если раньше политическая реклама меня смешила своей глупостью, то сейчас меня откровенно бесит тем, что она абсолютно идиотская и рассчитана на идиотов. И ещё тем, что на неё потрачено столько средств, сколько понадобилось бы, чтобы построить новую больницу", - отметила нардеп.
Богутская считает, что тратить миллионы долларов на никому не нужную политическую рекламу - преступление
"Я понимаю, что есть какой-то закон, при котором партии на рекламу получают гос средства. Но это преступный закон, когда люди умирают от не дополученной мед помощи! На мой депутатский взгляд лучше бы Ирина Верещук и Марина Порошенко не состязались в количестве бордов по всей стране, а построили бы на выделенные средства, хотя бы, современную мед лабораторию. Или оборудовали бы пульмонологию. Или кардиологию, что Марине Порошенко по образованию ближе", - предложила нардеп.
По ее словам, люди были бы благодарны такой политической рекламе.
"Насколько бестолково расходуются гос средства! Вот поэтому я и призываю вас не верить политической рекламе! Она бессмысленна, лжива и преступна по отношению к украинскому народу", - подытожила народный депутат.
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