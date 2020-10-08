В Москве в одном из элитных фитнес-клубов утонул молодой актер Ринат Кафиятуллин

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на российские СМИ.

Так, в сети появилось видео с камер наблюдения, которые зафиксировали момент трагедии.

На кадрах можно увидеть, что персонал спортивного центра не спешил оказать первую помощь тонущему артисту.

Женщина, проплывавшая мимо актера в бассейне, заметила, что Кафиятуллин потерял сознание и пошел ко дну. Она попросила помощи у сотрудников клуба. Сначала один из инструкторов, не слишком торопясь, попытался достать тело актера из воды палкой. Поняв, что ничего не получается, он снял тапочки и прыгнул в воду, однако было слишком поздно - спасти актера не удалось.

Известно, что Ринату Кафиятуллину было 26 лет. В 2015 году он окончил актерский факультет Института современного искусства в Москве. Актер играл ведущие роли в молодежном Московском театре Вячеслава Спесивцева. Также Кафиятуллин строил карьеру в кино и на телевидении.

Вскоре российские СМИ сообщили, что причиной смерти актера могла быть тяжелая генетическая болезнь. Этот недуг затрагивает центральную нервную систему и различные органы. В некоторых случаях больной может страдать от приступов, а физические нагрузки при таком заболевании вообще запрещены.

Следует также отметить, что это уже не первая смерть в бассейнах Москвы за последнее время. Несколько недель назад, 22 сентября, в элитном фитнес-клубе утонула София Конкина - единственная дочь звезды фильма "Место встречи изменить нельзя" Владимира Конкина. Ей стало плохо во время заплыва в бассейне. По словам очевидцев, о помощи София не просила, а через минуту другие посетители заметили ее тело на дне бассейна.

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