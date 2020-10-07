Украинские госслужащие будут повышать уровень профессиональной компетентности с помощью сериалов и комиксов
Как передает Politeka.net, опубликовал Telegram-канал "Аварійний хлопець".
"У нас тут решили повышать уровень профессиональной компетентности государственных служащих. Повышать будут с помощью комиксов, картинок и сериалов! Нет, это не шутка. Просто наши чиновники деградировали уже настолько, что кроме комиксов ничего не воспринимают. Главное, что доступ к сериалам бесплатный", - говорится в сообщении.
Авторы канала также опубликовали копию приказа:
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Согласно документу, украинские госслужащие буду усовершенствовать знания украинского языка с помощью картинок и комиксов, а цифровую грамотность можно будет подтянуть с помощью сериалов.
Ранее мы рассказывали, что на фоне карантина и пандемии китайского вируса правительство решило ограничить выплаты топ-чиновникам до 47 тысяч в месяц.
А уже в конце лета Конституционный суд решил, что подобная инициатива Кабинета министров на период карантина является незаконной.
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