Нет, это не шутка

Украинские госслужащие будут повышать уровень профессиональной компетентности с помощью сериалов и комиксов

Как передает Politeka.net, опубликовал Telegram-канал "Аварійний хлопець".



"У нас тут решили повышать уровень профессиональной компетентности государственных служащих. Повышать будут с помощью комиксов, картинок и сериалов! Нет, это не шутка. Просто наши чиновники деградировали уже настолько, что кроме комиксов ничего не воспринимают. Главное, что доступ к сериалам бесплатный", - говорится в сообщении.

Авторы канала также опубликовали копию приказа:

Согласно документу, украинские госслужащие буду усовершенствовать знания украинского языка с помощью картинок и комиксов, а цифровую грамотность можно будет подтянуть с помощью сериалов.

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