Жители деревни Кум Добо в Киргизии привязали к дереву председателя села и участкового
Об этом сообщает "24.kg"
Согласно информации, местные жители возмутились тем, что эти двое открыли по ним огонь из ружья, когда сельчане решили с ними поговорить.
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Напомним, после объявления итогов голосования на выборах в Кыргызстане на улицы Бишкека вышли протестующие. Они пошли на штурм здания Белого дома.
Протестующие потребовали провести повторные выборы и захватили здание парламента, а акции протеста начались по всей стране. Позже, ЦИК признала результаты выборов недействительными, а на данный момент оппозиция ведет переговоры о формировании временного правительства.
Также напомним, что в Беларуси уже почти два месяца продолжаются акции протеста против итогов президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Их победителем был объявлен Александр Лукашенко, который занимает пост президента с 1994 года.
Самые массовые акции проходят в Беларуси по воскресеньям. По оценкам СМИ, некоторые из них собирали более 100 тысяч человек.
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