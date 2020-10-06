Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил политолог и социолог Виктор Небоженко на своей страницу в Facebook.

По его словах, было понятно с самого начала, что экс-премьер не подходил на эту должность.

"На кого рассчитан этот спектакль, на украинцев или на Кремль? Ведь с самого начала было видно, что устарелый, бывший премьер-министр Украины прошлого столетия Фокин не подходит под эту опасную роль активного участника запутанных и мало легитимных минских переговоров по Донбассу, члена ТКГ. Тем более на стороне Украины. Но его уговорили и он заговорил - это было ужасно", - отметил политолог.