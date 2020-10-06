Назначение Витольда Фокина на должность замглавы ТКГ в Минске было провальным
Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил политолог и социолог Виктор Небоженко на своей страницу в Facebook.
По его словах, было понятно с самого начала, что экс-премьер не подходил на эту должность."На кого рассчитан этот спектакль, на украинцев или на Кремль? Ведь с самого начала было видно, что устарелый, бывший премьер-министр Украины прошлого столетия Фокин не подходит под эту опасную роль активного участника запутанных и мало легитимных минских переговоров по Донбассу, члена ТКГ. Тем более на стороне Украины. Но его уговорили и он заговорил - это было ужасно", - отметил политолог.
Небоженко подчеркнул, что случай с Фокиным показал беспомощность Украины в переговорах в РФ.
Случай с Фокиным означает, что в Офисе президента Украины нет ни эффективной стратегии мирных переговоров с Россией, ни политиков, способных ее реализовать. Есть только плохо скрываемое ожидания чуда в Минске на переговорах или наивное ожидание пощады Ермаку-Зеленскому со стороны Кремля", - подытожил эксперт.
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Напомним, в одном из интервью Фокин заявил, что война на Донбассе началась из-за языкового вопроса, призвал Украину пойти на новые уступки перед РФ в ходе переговоров. Кроме того, он заявлял, что якобы не видит войны между Украиной и Россией.
Впоследствии, резидент Владимир Зеленский уволил Фокина с должности первого замглавы украинской делегации минской ТКГ и вывел его из состава группы.
Напомним, Зеленский отчитал Фокина за слова об отсутствии сражения с Россией.
Также Politeka сообщала, Фокин назвал неожиданную причину начала войны на Донбассе.
Как Politeka писала, что в Раде нашли объяснение преступным заявлениям Фокина.