В сети указали на невозможность проведения заседания ЕАЭС на фоне последних событий в странах СНГ
Как передает Politeka.net, на показательный нюанс указали автора Twitter-странички "Мид Роисси".
Как известно, заседания Евразийского межправительственного совета запланировано на 9 октября, но в свете последних событий на территории стран СНГ, мероприятие может и не состоятся.
"А с кем интересно в Ереване собрались проводить заседание ЕАЭС 9 октября? У одного революция, у второго массовые протесты уже 2 месяца, у третьего война, четвертый сидит в бункере уже почти полгода — будни лидеров СНГ!", - говорится в сообщении.
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Пользователи сети
"Тому, что распалось не до конца, суждено рано или поздно распасться", "Пора украинцам Крым возвращать", "Пока Путин тренировался всех побеждать на дальних подступах в Сирии, у него СНГ развалилось под боком", "Динозавры. Их пора в Красную книгу", "Напоминает музей восковых фигур. Виктора Фёдоровича только не хватает", - писали в сети.
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