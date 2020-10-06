В сети указали на невозможность проведения заседания ЕАЭС на фоне последних событий в странах СНГ

Как передает Politeka.net, на показательный нюанс указали автора Twitter-странички "Мид Роисси".

Как известно, заседания Евразийского межправительственного совета запланировано на 9 октября, но в свете последних событий на территории стран СНГ, мероприятие может и не состоятся.

"А с кем интересно в Ереване собрались проводить заседание ЕАЭС 9 октября? У одного революция, у второго массовые протесты уже 2 месяца, у третьего война, четвертый сидит в бункере уже почти полгода — будни лидеров СНГ!", - говорится в сообщении.

Пользователи сети

"Тому, что распалось не до конца, суждено рано или поздно распасться", "Пора украинцам Крым возвращать", "Пока Путин тренировался всех побеждать на дальних подступах в Сирии, у него СНГ развалилось под боком", "Динозавры. Их пора в Красную книгу", "Напоминает музей восковых фигур. Виктора Фёдоровича только не хватает", - писали в сети.

Напомним, ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, на спорной территории идут активные боевые столкновения. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.

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