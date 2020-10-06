Принятие законопроекта о безопасности и качестве донорской крови ставит под угрозу жизни украинцев



Такое мнение озвучила украинский врач-трансфузиолог высшей категории Лариса Вахненко в статье опубликованной интернет-изданием "ХВИЛЯ".



По ее словам, речь идет о внедрении в донорство крови частного бизнеса.



"Последнее время мы с вами стали свидетелями того, как в корне меняется наше здравоохранение, причем в худшую сторону. Также изменяется и государственная служба крови", - отметила врач.

Вахненко подчеркнула, что МОЗ перестал выполнять свою функцию: формировать политику, правила игры, готовить нормативную базу, обеспечивать общий контроль в службе крови.

"В условиях непрекращающихся военных действиях, ломать через колено стратегическую государственную службу крови – это преступление. Все, кто так рьяно 30.09.2020 поддержал очередной коррупционный законопроект №3648, не понимают, что все они, их дети, родители, родственники находятся под Богом", - отметила врач.

"В любую минуту каждому из них может понадобится кровь или её продукты. Улететь можно не успеть. К тому же, пандемия нам всем продемонстрировала, что каждый из нас сейчас находится в неком колпаке, когда тебе некуда бежать", - констатировала врач.

Напомним, 26 августа Кабинет министров продлил адаптивный карантин в Украине до 31 октября.

Также главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко отметил, что жесткий карантин для всей Украины могут ввести в любое время