Принятие законопроекта о безопасности и качестве донорской крови ставит под угрозу жизни украинцев
Такое мнение озвучила украинский врач-трансфузиолог высшей категории Лариса Вахненко в статье опубликованной интернет-изданием "ХВИЛЯ".
По ее словам, речь идет о внедрении в донорство крови частного бизнеса.
"Последнее время мы с вами стали свидетелями того, как в корне меняется наше здравоохранение, причем в худшую сторону. Также изменяется и государственная служба крови", - отметила врач.
Вахненко подчеркнула, что МОЗ перестал выполнять свою функцию: формировать политику, правила игры, готовить нормативную базу, обеспечивать общий контроль в службе крови.
"В условиях непрекращающихся военных действиях, ломать через колено стратегическую государственную службу крови – это преступление. Все, кто так рьяно 30.09.2020 поддержал очередной коррупционный законопроект №3648, не понимают, что все они, их дети, родители, родственники находятся под Богом", - отметила врач.
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"В любую минуту каждому из них может понадобится кровь или её продукты. Улететь можно не успеть. К тому же, пандемия нам всем продемонстрировала, что каждый из нас сейчас находится в неком колпаке, когда тебе некуда бежать", - констатировала врач.
Напомним, 26 августа Кабинет министров продлил адаптивный карантин в Украине до 31 октября.
Также главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко отметил, что жесткий карантин для всей Украины могут ввести в любое время
По его словам, все может произойти уже в октябре, а решения будет зависеть от количества зараженных.
Напомним, Харьковщина не готова ко второму этапу послабления карантина.
Как сообщала Politeka, в Харькове усилили карантинные меры, штрафы возросли до 170 тысяч.
Также Politeka писала, что в харьковской больнице врачи ополчились против зараженных людей.