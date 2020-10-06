Нам есть кем гордиться!

Впервые в ВСУ женщина-офицер возглавила взвод управления артдивизиона "гиацинтов" Историю младшего лейтенанта Любови Плаксюк рассказали на "АрмияInform".

До того как в 2016 году отправится на фронт, девушка была учителем истории и права.

Любовь с ранних лет хотела связать свою жизнь с военной областью и после вторжения РФ на Донбасс она приняла окончательное решение.

Сначала ей предложили должность радиотелефониста в 14-м батальоне территориальной обороны "Черкассы".

Спустя всего несколько месяцев она уже командовала отделением и попала в артиллерийскую бригаду имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича оперативного командования "Север" Сухопутных войск ВСУ.

После знакомства с артиллерийской установками "Гиацинт-С" у нее просто перехватило дыхание.

"Поняла, что это моё. Присмотрелась к работе номеров расчета, прочитала несколько книг по артиллерии. Постепенно изучила конструкцию самоходной артиллерийской пушки 152-мм калибра и сделала дебютный выстрел из нее на полигоне в Гончаровском на Черниговщине", - рассказала Любовь.

За время службы военная освоила артиллерийское дело, а в прошлом году Любовь получила награду "Человек года - 2019" в номинации "Охрана и оборона".

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