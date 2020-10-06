Впервые в ВСУ женщина-офицер возглавила взвод управления артдивизиона "гиацинтов"
Историю младшего лейтенанта Любови Плаксюк рассказали на "АрмияInform".
До того как в 2016 году отправится на фронт, девушка была учителем истории и права.
Ана Чери в красном купальнике дала волю страсти у бассейна: "Намажьте даму маслом"
"Непрофессионально и подло": обиженный Остапчук публично сцепился с шоу Осадчей
Карантин по-новому с 5 октября, что ужесточили и запретили для украинцев на 14 дней: "Под запретом..."
В октябре магнитная буря ударит по украинцам с кошмарной силой, названы даты: «Три дня подряд...»
Любовь с ранних лет хотела связать свою жизнь с военной областью и после вторжения РФ на Донбасс она приняла окончательное решение.
Сначала ей предложили должность радиотелефониста в 14-м батальоне территориальной обороны "Черкассы".
Спустя всего несколько месяцев она уже командовала отделением и попала в артиллерийскую бригаду имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича оперативного командования "Север" Сухопутных войск ВСУ.
После знакомства с артиллерийской установками "Гиацинт-С" у нее просто перехватило дыхание.
"Поняла, что это моё. Присмотрелась к работе номеров расчета, прочитала несколько книг по артиллерии. Постепенно изучила конструкцию самоходной артиллерийской пушки 152-мм калибра и сделала дебютный выстрел из нее на полигоне в Гончаровском на Черниговщине", - рассказала Любовь.
За время службы военная освоила артиллерийское дело, а в прошлом году Любовь получила награду "Человек года - 2019" в номинации "Охрана и оборона".
Напомним, украинских медиков подло расстреляли на Донбассе, кадры: "попали в засаду боевиков и...".
Как сообщала Politeka, Украина потеряла молодого бойца: остались жена и двое детей.
Также Politeka писала, что молодой офицер ВСУ пожертвовал собой за Украину, что известно о герое.