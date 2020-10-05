​Турция призвала НАТО объявить утвержденную в отношении Украины стратегию и касательно Армении

В частности, глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что страны Запада отстаивают территориальную целостность Украины и Грузии, призывая российскую армию покинуть оккупированные территории. Так они должны поступить и с Арменией.

С таким призывом он выступил во время пресс-конференции с Генсеком НАТО, пишет Диалог.

По мнению Чавушоглу, аналогично Альянс должен поступить и в отношении Армении, которая обязана освободить захваченные территории Азербайджана в Нагорном Карабахе.



"Мы, Турция, поддерживаем наших западных друзей, когда речь идет о территориальной целостности Украины и Грузии. Почему в таком случае, когда мы говорим об армяно-азербайджанском вопросе, мы не можем требовать, чтобы Армения покинула территории Азербайджана?" - заявил он и добавил, что "все должны сделать это с Арменией, включая НАТО".

Также ранее сообщалось, что в частности, глава Генпрокуратуры Азербайджана Камран Алиев обратился за помощью к Украине из-за Нагорного Карабаха.

В частности, Алиев просит, чтобы генпрокуроры и министры не допустили выезда этнических армян с территории тех стран, где они находятся, а закрыли для них границы. Он опасается, что те поедут добровольцами в Нагорный Карабах и будут принимать участие в военных действиях.

Напомним, эксперт объяснил, как эскалация в Нагорном Карабахе отразится на Донбассе.

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