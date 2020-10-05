Известный продюсер Игорь Кондратюк заявил, что война за государственность происходит на всей территории Украины



По его мнению, война с врагами Украины происходит везде, не только в зоне боевых действий. Также он признался, что с 2014 года не общается с русскими, ведь то, что произошло в этом году нельзя забывать.

Такое мнение он высказал в интервью для украинских СМИ, передает РБК в Украине.

"Война с врагами Украины происходит везде, не только в зоне АТО. Надо быть все время начеку. Потому что еще в марте 2014 года некоторые считали, что мы – мирные наивные люди и нейтральная страна. Что за это получили? Большую фигу! И надо иметь мозги, чтобы понять: то, что случилось было не маячком, а большим трагическим уроком для украинцев, который привел к огромному числу жертв и потери территорий", – отметил Кондратюк.

Также продюсеру задали вопрос об интеллектуальной игры "Что? Где? Когда?", игроком которой он когда-то был. Его команда даже была обладателем "Хрустальной совы".



Недавно клуб отметил 45-летний юбилей, поэтому Кондратюка спросили, поздравили ли его с этим событием, но он отметил, что невозможно нормально общаться с россиянами после случившегося.

"Нет, я ни с кем из игроков не поддерживаю столь тесные отношения. По-моему, только Борису Бурде написал: "Поздравляю", потому что он поставил лайк под моим постом в Facebook. С 2014 года, скажу откровенно, я с россиянами не общаюсь", – объяснил телеведущий.

Напомним, Кондратюк впервые за 25 лет решился на смену имиджа, впечатлив видом без очков.

Как писала Politeka, Кондратюк резко прошелся по украинским гастролерам в РФ.

Также Politeka писала, что Кондратюк объяснил феномен "Слуги народа", упрекнув украинцев.