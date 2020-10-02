Российский актер Леонид Ярмольник предложил провести в Украине референдум

По словам артиста, жители западной Украины, которых он назвал "бандеровцами", являются для Украины проблемой.

"Это как вулкан, который все равно рванет. Если даже сейчас урегулировать ситуацию, она опять возникнет через 5-10 лет. Даже если силой локализовать сейчас все эти конфликты, они будут тлеть и вспыхнут опять. Конечно, это внутренняя проблема суверенного государства, но если речь идет о защите русских и русскоязычных, это наша забота!", - заявил он в интервью Snob в 2014 году.

"Я бы предложил провести референдум на Западной Украине, которая десятилетиями, веками мечтает быть в составе Австро-Венгрии, Польши и т. д. Я бы провел референдум и отпустил их. Они должны сами разобраться и решить, с кем они", - уверен актер.

"Восточная Украина может быть отдельной страной, и Крым может быть отдельной страной. И это, безусловно, решить должны жители этих территорий. И тогда все нормализуется.

По поводу остальных украинских территорийу Ярмольника также появились планы.

По его словам, восточная Украина "готова быть с Россией" и является "исконно русскими" землями.

"Я думаю, что Восточная Украина готова и хочет быть с Россией. Крым... я был бы счастлив, я бы исправил ошибку Хрущёва, потому что это была какая-то барская, дурацкая игра, когда Крым был отдан Украине. Это всё-таки исконно русские земли. И им будет лучше, и нам поспокойнее", - заявил он еще до оккупации Крыма.

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