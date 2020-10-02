В сети раскритиковали "Слугу народа", которая допустила военную помощь Азербайджану

Людмила Марченко заявила, что если возникнет необходимость, то украинское государство не станет в стороне.

"Это и военная поддержка, и гуманитарная всем тем, что нужно будет в будущем. Это военная ситуация", — отметила Марченко.

Украинцы в сети такую инициативу народного депутата не оценили, напомнив ей о конфликте на Донбассе.

"Вот пусть формируют батальон из членов своей партии!", "Мадам, Вы сначала разберитесь с Украиной, что бы у нас закончилась война. Они сами разберутся. Хватит гибнуть нашим мальчишкам, хватит матерям оплакивать Их. Своих вы не посылаете", "С Донбассом разобрались, теперь Карабах. Молодцы", "Продать собаку и оплатить стоимость газа - это были цветочки. Интересно, какая моль живёт у них в головах", "Так и отправьте эту д**у в Карабах пусть идёт добровольцем, а наших ребят не трогает!", - писали украинцы.

Отметим, что в "Слуге народа" уже отреагировали на высказывания своего нардепа Людмины Марченко.

"Сообщаем, что личные мнения депутатов не является официальной позицией фракции. И, тем более, официальной позицией государства. Народные избранники могут выражать свои мысли и предложения по любым вопросам", - говорится в сообщении.

Напомним, эксперт объяснил, как эскалация в Нагорном Карабахе отразится на Донбассе.

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