Владимир Путин и Александр Лукашенко пришли к согласию в создании Союзного государства

Такое мнение озвучил астролог Влад Росс в комментарии "Главреду".

По его словам, все нужные документы были подписаны в Сочи, во время встречи президентов.



"Можно не сомневаться, что предметом разговора Лукашенко и Путина было союзное государство, и все бумаги уже подписаны батькой. Беларусь уже стала регионом, областью или краем Российской Федерации. Беларусь уже утратила свой суверенитет", – уверен астролог.

В то же время Росс подчеркнул, что договоренность останутся лишь на бумаге, поскольку Лукашенко покинет свой пост и сделку признаю недействительной.

"Их подписал недействительный президент Беларуси, который недействительно выиграл выборы и фактически узурпировал власть. Соответственно, у Лукашенко не было полномочий для заключения подобных соглашений", – пояснил астролог.

Ранее экономист и бывший советник главы РФ и Андрей Илларионов озвучил мнение, что Владимир Путин имеет планы и на Украину, после захвата Беларуси.

"Влияют ли эти путинские планы на Украину? Естественно, ведь Украина также является предметом вожделения кремлёвского лидера. Он не отказался от этих целей и рассчитывает заполучить не только левобережную Украину, но и город Киев, и правобережную Украину до Збруча", - уверен Илларионов.

Напомним, горе-авианосец Путина высмеяли из-за конфуза с военными.

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