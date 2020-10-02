Украинцам при СССР жилось не так хорошо, как многие думают

Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил писатель и журналист Ян Валетов на своей страничке в Facebook.

"Про "пломбир за 19 копеек" и про "какую страну просрали" я уже и не говорю. И жили как... закачаешься. Про голод 33-го года все уже читали, не удивишь. Аргументы про необходимую СССР индустриализацию слышали. Про "лес рубят" тоже. А вот про голод 1947? Про страну-победительницу? Не хотите? Как в марте 1947 года люди ели людей в плодородной Украине?", - поинтересовался писатель.

По его словам, несмотря на прогресс в СССР люди все равно бедствовали.

"Понимаете, экономика, в которой успех меряется не благополучием граждан страны, а тоннами стали на душу населения, от природы больна. Тысячи танков и ракет при том, что женщина не может купить себе прокладки и чулки - абсурд", - уверен писатель.

Также он затронул тему бесплатных услуг для граждан республик.

"Уже тысячи раз объяснял, что не было у нас ни бесплатных садиков, ни бесплатных квартир, ни бесплатного образования. Все было платным. Государство перераспределяло произведенную прибавочную стоимость по своему разумению. То есть, не платили нашим мамам, папам, бабушкам и дедушкам заработанные ими деньги. Государство все забирало и перераспределяло", - отметил Валетов.

"Какую страну просрали... какой пломбир...Каждый раз удивляюсь оппонентам. Неужели не видно уродства системы невооруженным глазом?", - заключил писатель.