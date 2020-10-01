Российский журналист Аркадий Бабченко назвал качество россиян, которое никогда не поменяется

По его мнению, в Российской Федерации рабство настолько засело в людях, что не позволяет им понять принципы свободного государства.

Такое заявление он сделал в 2018 года, передает издание Обозреватель.

"Рабство настолько сидит уже в каждом россиянине, настолько коленопреклонение перед государством, даже не так - перед ГОСУДАРСТВОМ - въелось там каждому в кровь, что человек, даже прожив в Лондоне под десяток лет, не в состоянии понять, что уезжать из России - выбор каждого", - отметил он.

По его словам, в свободной стране государство не может тебе навязать никакой плен и своей воли, но в Российской Федерации все происходит по-другому. Людей оболванивают - крутят по ТВ пропагандисткие новости, звучат постоянные запугивания войсками НАТО и прочие страшилки.

Также ранее сообщалось, что журналист Аркадий Бабченко рассказал, когда развалится Россия. По его прогнозам, Россия развалится, когда наступит неминуемый нефтяной кризис и начнут действовать западные санкции.

По мнению Бабченко, Россия будет откатываться назад, что завершится развалом страны, при этом он пояснил, что это и так уже происходит. При этом он сравнил ситуацию с войной в Афганистане, которая привела к падению экономики Советского Союза. По мнению журналиста, конфликт РФ с Украиной затянется надолго.

Напомним, журналист Бабченко назвал покойную Волчек путинской подстилкой.

Как писала Politeka, журналист Аркадий Бабченко рассказал об ударе Путина.

Также сообщала Politeka, что Бабченко рассказал на какие украинские города нацелился Путин.