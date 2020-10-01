В Украине стартовал осенний призыв в армию

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на ArmуInform.

Так, 1 октября в Украине стартовал осенний призыв на срочную службу в армию, который продлится до 31 декабря 2020 года.

В рамках этого призыва к прохождению срочной службы в армии подлежат 13 570 человек. В ряды ВСУ планируется привлечь 7500 человек, в Государственную специальную службу транспорта — 600 человек, в Нацгвардию — 4970 лиц, Государственную пограничную службу — 500 человек.

Срок такой службы - 18 или 12 месяцев (если призывник имеет степень бакалавра или магистра).

За нарушение законодательства о военной службе в Украине предусматривается административная и уголовная ответственность. За неявку в военкомат можно получить штраф.

В частности, сумма штрафа за неявку в военкомат может составить от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 510 до 850 грн). При этом действующая редакция Кодекса об административных правонарушениях предусматривает за это штраф в размере от 5 до 7 НМДГ (от 85 до 199 грн). За повторное совершение такого правонарушения в течение года призывнику может грозить штраф в размере 50-100 НМДГ(850-1700 грн) вместо 10-15 НМДГ (то есть 170-255 грн).

Нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, по предложению президента, грозит штрафом в размере от 100 до 200 НМДГ (от 1700 до 3400 грн), для должностных лиц – от 200 до 300 ННМДГ (от 3400 до 5100 грн). За повторное нарушение – от 200 до 300 ННМДГ (от 3400 до 5100 грн) для граждан, а для должностных лиц - от 300 до 500 НМДГ (от 5100 грн до 8500 грн).

Напомним, что в Украине хотят сократить количество призывников: кого теперь будут отправлять в армию.

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