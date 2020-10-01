Президентство Владимира Путина закончится к 2022 году

Как передает Politeka.net, такой прогноз дал российский профессор и политический аналитик Валерий Соловей в интервью Дмитрию Гордону (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)



По его словам, уйти с должности его заставит состояние здоровья.



"Мои источники абсолютно надежны в том, что касается обстоятельств непреодолимой силы. Телевидение и некоторые препараты позволяют человеку выглядеть гораздо лучше по сравнению с реальным состоянием. Но все то, что я говорил касательно обстоятельств непреодолимой силы, о том, что надо торопиться и что уже в 2022 году президента Путина не будет в российской и международной политике, – все это остается в силе", – сказал он.

Соловей отметил, что не может констатировать смертельную болезнь у президента РФ.



"Я не лечащий врач, у меня не было в руках анализов, я не держал в руках выписки. Поэтому этого я не говорю. Я использую именно ту формулировку, которую сейчас употребил, и другую использовать не буду. Еще раз: я живу в Российской Федерации и говорить те вещи, которые я решаюсь говорить, – довольно рискованно", – объяснил Соловей.

Ранее в одном из интервью, бывший сокурсник Владимира Путина Юрий Швец рассказал, что российский лидер в зарубежные поездки берет с собой личный биосортир, "дабы вездесущее ЦРУ не узнало из продуктов его жизнедеятельности чем он болен и сколько еще ему осталось".

"Здоровье Путина – безусловное табу и среди российских СМИ. Это не просто раскачивание лодки, это покушение на святое, на основы основ", – уверяет он.

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