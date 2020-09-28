Против двух человек и четырех компаний, ответственных за строительство Керченского моста,будут введены санкции
Соответствующее решение поддержали послы стран-членов Европейского Союза, написал на своей странице в Twitter журналист из Брюсселя Рикард Йозвяк.
Он не уточнил имен и названий компаний, отметив только, что официально ограничения оформят в течение текущей недели.
В позапрошлом году Евросоюз уже ввел санкции против шести российских компаний, которые участвовали в строительстве моста.
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За введение санкций против лиц, причастных к строительству моста, соединяющего оккупированный Крым с материковой Россией, высказалось ранее и МИД Украины.
Как известно, Керченский мост проходит через остров Тузла и Тузлинскую косу. Он состоит из железнодорожного и автомобильного мостов, а его протяженность составляет 19 километров. Мост был открыт в 2018 году, железнодорожное движение - в 2019-2020.
Ранее мы писали, что жители Крыма взбесились из-за того, что Путин не сдержал своего обещания. Люди верили, что после запуска Керченского моста, а тем более железнодорожной магистрали, заживут намного лучше. Но этого не случилось.
«Ни я, ни мои родственники и знакомые в такие россказни уже не верим», - поделилась с журналистами жительница Симферополя. А фермер из Джанкойского района отметил, что денег даже на скот не хватает - нет кормов.
Крымчане надеялись, что после налаживания прямого сообщения с Россией цены на полуострове поползут вниз. Но не тут-то было. Поезда через мост запустили еще в декабре прошлого года, но цены на продукты только взлетели вверх.
Напомним, что Украина сможет вернуть Крым, у Путина ошарашили циничным условием: «другого варианта нет».
Как сообщала Politeka, запуск "моста Путина" обернулся провалом, раскрыты главные последствия.
Также Politeka писала, что россияне массово уезжают и отдают свои квартиры в Крыму даром, кадры "роскоши".