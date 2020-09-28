Против двух человек и четырех компаний, ответственных за строительство Керченского моста,будут введены санкции

Соответствующее решение поддержали послы стран-членов Европейского Союза, написал на своей странице в Twitter журналист из Брюсселя Рикард Йозвяк.

Он не уточнил имен и названий компаний, отметив только, что официально ограничения оформят в течение текущей недели.

В позапрошлом году Евросоюз уже ввел санкции против шести российских компаний, которые участвовали в строительстве моста.

За введение санкций против лиц, причастных к строительству моста, соединяющего оккупированный Крым с материковой Россией, высказалось ранее и МИД Украины.

Как известно, Керченский мост проходит через остров Тузла и Тузлинскую косу. Он состоит из железнодорожного и автомобильного мостов, а его протяженность составляет 19 километров. Мост был открыт в 2018 году, железнодорожное движение - в 2019-2020.

Ранее мы писали, что жители Крыма взбесились из-за того, что Путин не сдержал своего обещания. Люди верили, что после запуска Керченского моста, а тем более железнодорожной магистрали, заживут намного лучше. Но этого не случилось.

«Ни я, ни мои родственники и знакомые в такие россказни уже не верим», - поделилась с журналистами жительница Симферополя. А фермер из Джанкойского района отметил, что денег даже на скот не хватает - нет кормов.

Крымчане надеялись, что после налаживания прямого сообщения с Россией цены на полуострове поползут вниз. Но не тут-то было. Поезда через мост запустили еще в декабре прошлого года, но цены на продукты только взлетели вверх.

Напомним, что Украина сможет вернуть Крым, у Путина ошарашили циничным условием: «другого варианта нет».

Как сообщала Politeka, запуск "моста Путина" обернулся провалом, раскрыты главные последствия.

Также Politeka писала, что россияне массово уезжают и отдают свои квартиры в Крыму даром, кадры "роскоши".