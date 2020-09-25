Конфликт с РФ пошел на пользу украинскому обществу

Такое мнение озвучил российский писатель и журналист Дмитрий Глуховский.

По его словам, война дала возможность украинскому народу сплотиться.

"Независимая Украина только благодаря нам, благодаря той войне, которую мы против нее развязали, и поняла, что ее независимость в действительности означает и зачем ею дорожить. Только благодаря тому, что мы украинский Восток попробовали оттяпать вслед за Крымом, и тому, что мы все центральное телевидение, все интернет-фабрики лжи и ненависти задействовали, чтобы Восток с Западом стравить, украинцы наконец — именно вопреки и назло россиянам — почувствовали себя вдруг единым народом, вне зависимости от своей национальности", - передает слова писателя "Апостроф".

Глуховский подчеркнул, что только благодаря РФ у украинцев появилась такая возможность.

"Все их прежние потуги — попытки всю страну на мову перевести, вышиванки, Шевченко, и прочая — не могли заставить украинцев поверить в то, что их собственная Украина — настоящая и целая страна. А вот мы помогли им почувствовать это и поверить", — заявил Глуховский в 2015 году.

Ранее экс-президент Украины Виктор Ющенко заявил, что проблемой украинской нации является слабая идентичность и слабое единство.

Экс-президент считает, что наследие СССР до сих пор существует в головах украинцев, но это не так плохо.

"Но слово "разное" – это не означает, что это "противоположное". Здесь есть большое поле для национального диалога и сближения", - отметил Ющенко в одном из интервью.



