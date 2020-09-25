Конфликт с РФ пошел на пользу украинскому обществу
Такое мнение озвучил российский писатель и журналист Дмитрий Глуховский.
По его словам, война дала возможность украинскому народу сплотиться.
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"Независимая Украина только благодаря нам, благодаря той войне, которую мы против нее развязали, и поняла, что ее независимость в действительности означает и зачем ею дорожить. Только благодаря тому, что мы украинский Восток попробовали оттяпать вслед за Крымом, и тому, что мы все центральное телевидение, все интернет-фабрики лжи и ненависти задействовали, чтобы Восток с Западом стравить, украинцы наконец — именно вопреки и назло россиянам — почувствовали себя вдруг единым народом, вне зависимости от своей национальности", - передает слова писателя "Апостроф".
Глуховский подчеркнул, что только благодаря РФ у украинцев появилась такая возможность.
"Все их прежние потуги — попытки всю страну на мову перевести, вышиванки, Шевченко, и прочая — не могли заставить украинцев поверить в то, что их собственная Украина — настоящая и целая страна. А вот мы помогли им почувствовать это и поверить", — заявил Глуховский в 2015 году.
Ранее экс-президент Украины Виктор Ющенко заявил, что проблемой украинской нации является слабая идентичность и слабое единство.
Экс-президент считает, что наследие СССР до сих пор существует в головах украинцев, но это не так плохо.
Напомним, что Лина Костенко и Олег Скрипка жестко осадили президента: «политическая бижутерия не нужна».
Как сообщала Politeka, Кондратюк резко высказался о примирении России и Украины: "Нельзя никак".
Также Politeka писала, Скрипка поведал о главном разочаровании украинцев.