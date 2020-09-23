Известный украинский боксер Иван Редкач высказал свою позицию по поводу аннексированного крымского полуострова

В частности, украинский спортсмен, который живет и тренируется в Лос-Анжелесе, во время прямой трансляции в Instagram ответил россиянину, задавшему вопрос "Чей Крым?".

Об этом сообщает Спорт24, цитируя слова боксера.

Он бескомпромисно заявил, что Украина обязательно вернет Крым назад, а пока он побудет в пользовании России. Спортсмен также назвал преимущество аннексии Крыма, ведь оккупанты все отстроят, а Украина вернет его назад "немного приукрашеным".

"Крым ваш, мы вам дали попользоваться на короткое время. Крым украинский. Радуйтесь, пока он ваш, а потом будет наш. Вы его отстроите, мост построите, а потом мы заберем снова. Не волнуйтесь. Крым – это Украина. Тот, кто говорит, что Крым русский, – это временно. Я там все свое детство провел, а русские приезжали к нам. На курорт. Мы вам дали попользоваться, не беда. В ренту. Как в Америке квартиры и дома берут, так и мы вам дали временно", - заявил Редкач.

Также ранее сообщалось, что знаменитый украинский боксер полусреднего веса Иван Редкач раскритиковал украинскую власть за усиление карантина.

В частности он недоволен решением правительства Украины запретить въезд иностранцам до 28 сентября. По словам спортсмена, этот запрет приведет к ухудшению и без того сложной экономической ситуации в Украине.

Напомним, украинец Редкач поддержал Лопеса в бою с Ломаченко, видео.

Как сообщала Politeka, Редкач сравнил Ломаченко с Путиным после конфликта в церкви.

Также Politeka писала, что Редкач сцепился с Ломаченко в церкви на глазах у семьи.