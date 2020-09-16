Журналист Аркадий Бабченко указал на жуткую тенденцию в России

По его словам, россияне, даже те, кто сперва не принимал политику Кремля, постепенно "втягиваются в путинский Мордор" сами того не замечая. Журналист также отметил, что находит сходство ситуации в РФ с сюжетом книги немецкого писателя-очевидца о нацизме.

Такое мнение он высказал на своей странице в Facebook в 2018 году.

"Вот прям сейчас, вот в прямом эфире, мы наблюдаем ровно все то же самое. Как люди, поначалу не симпатизировавшие путинскому Мордору, встраиваются в него полностью", - написал он.

Так, жители России "принимают премии, ездят на чемпионат в Сочи, надевают кокошники, входят в штаб Собянина, полоскают Бабченко, Муждабаева (это уж как Бог свят), СБУ и Украину в целом (там, мол, тоже дураков полно) и прочая и прочая и прочая".

История повторяется дословно, считает журналист Бабченко, и предупреждения в этом случае полностью бесполезны и ни к чему не приведут.

"А когда вам скажут идти воевать - вы пойдете. Пойдете, пойдете, друзья мои. В тридцать третьем воевать тоже никто не хотел. В тридцать девятом уже никого не спрашивали. Уже даже книги читать не надо - достаточно просто выглянуть в окно. История повторяется дословно", - подытожил он на своей странице в сети.

Напомним, журналист Бабченко назвал покойную Волчек путинской подстилкой.

Как писала Politeka, журналист Аркадий Бабченко рассказал об ударе Путина.

Также сообщала Politeka, что Бабченко рассказал на какие украинские города нацелился Путин.