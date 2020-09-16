Российский публицист Александр Невзоров заявил, что чем больше РФ отрицает свою агрессию против других стран, тем глупее выглядит

Он добавил, что вся история России построена на оккупации других стран, которым не посчастливилось быть ее соседом.

Такое заявление он сделал в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Россия в отрицании своей агрессорской роли выглядит глупее и глупее, потому что когда они все выстраиваются, переодетые в голубей мира на Мавзолее, это, конечно, детский утренник. И совершенно непонятно, а почему не сыграть на опережение и почему самой России не признать: "Да, я исключительно агрессивна. Да, я постоянно настроена на оккупацию соседей и вообще всего того, что плохо лежит. Поделать с собой ничего не могу. Вот такой вот у меня жуткий, непобедимый зуд. Это не на уровне политики. Это на уровне конвульсий, пароксизмов и государственной моей физиологии", – сказал он.

Публицист также отметил, что "СССР был рекордсменом в мире, самой уникальной страной, насильно присоединившей и удерживавшей при помощи террора и предельной жестокости 14 суверенных, самобытных, ненавидящих своего поработителя государств, национальных образований – бывшие республики так называемые".



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