Российский журналист и публицист Александр Невзоров резко высказался об амбмциях президента России Владимира Путина

В частности он заявил, что президента РФ Владимира Путина всегда отличала патологическая идейность, которой он буквально одержим.

Такое мнение он озвучил в одном из интервью для украинских СМИ, передает 24news.kiev.ua.

Он также добавил, что для России было бы лучше, если бы Владимир Путин оставался вором, а не одержимым идеей быть президентом вечность.

«Он ведь, к сожалению, идет все дальше и дальше по пути самоуглубления и закутывания в свои, с моей точки зрения, абсолютно бредовые фантазии. Потому что когда я вижу всяких демонстрантов с транспарантами по поводу того, что Путин вор, я понимаю, что если бы это было так, это было бы совершенно идеально для всех и это бы решило все проблемы. Но, к сожалению, дело обстоит гораздо хуже. Потому что он действительно очень идейный человек. И в нем живет патологическая идейность, которая его инфицировала примерно 10 или 15 лет тому назад, прогрессирует», – отметил Невзоров.

Также ранее сообщалось, что Невзоров назвал причину, по которой Донбасс и Крым вернутся в Украину. По его словам, Россия не имеет ни кадровых, ни финансовых возможностей тянуть этот груз.

Невзоров подчеркивает, что все это не может продолжаться долго. Так, по его мнению, Донбасс закончится естественным способом. Рано или поздно главари боевиков потребуют у Украины или у России «миллион долларов, ящик водки, блондинку в чулках и вертолет».

Напомним, Невзоров рассказал, когда наладятся отношения России и Украины.

Как сообщала Politeka, Невзоров рассказал, с чем не могут смириться русские.

Также Politeka писала, что Невзоров жестко высказался о войне на Донбассе.